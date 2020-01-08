بريطانيا تندد بالهجمات الإيرانية على قاعدتين أمريكيتين وتصفها بالخطوة "المتهورة والخطيرة"

ندد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأربعاء، بالهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين بالعراق، ووصفها بالخطوة "المتهورة والخطيرة".

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وقال راب "ندين هذا الهجوم على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف بما في ذلك القوات البريطانية".

وأضاف: "نحث إيران على عدم تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة والسعي بدلا من ذلك إلى وقف التصعيد بشكل عاجل".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ 15 صاروخا باليستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة "عين الأسد" الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا، وتدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية.

المصدر: رويترز