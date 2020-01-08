 
مباشر
عاجل
وزير الخارجية التركي يزور العراق غدا لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة

الإمارات: من الضروري تهدئة التوترات "المزعجة" وخفض التصعيد بالمنطقة

أخبار العالم العربي

الإمارات: من الضروري تهدئة التوترات
Reuters NGH/JV
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n163

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلى تهدئة التوترات "المزعجة" وخفض التصعيد بالمنطقة، بعد استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

ونشر قرقاش تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن "خفض التصعيد يعتبر أمرا حكيما وضروريا في نفس الوقت"، مشددا على ضرورة انتهاج "مسار سياسي يقود نحو الاستقرار".

وجاءت تصريحات قرقاش بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية في العراق.

ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيديو متداول في إيران يحاكي محاولة لاغتيال ترامب