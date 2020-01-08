دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلى تهدئة التوترات "المزعجة" وخفض التصعيد بالمنطقة، بعد استهداف إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

ونشر قرقاش تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن "خفض التصعيد يعتبر أمرا حكيما وضروريا في نفس الوقت"، مشددا على ضرورة انتهاج "مسار سياسي يقود نحو الاستقرار".

Essential that the region pulls back from the current & troubling tensions. De escalation is both wise & necessary. A political path towards stability must follow. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 8 janvier 2020

وجاءت تصريحات قرقاش بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية في العراق.

ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

المصدر: "تويتر"