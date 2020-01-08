وزير الدفاع الإيراني: سنرد على أي عمل عسكري أمريكي جديد بشكل متناسب

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي للتلفزيون الرسمي، إن بلاده سترد بشكل متناسب على أي عمل عسكري أمريكي جديد انتقاما من هجمات طهران الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق.

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وأضاف "استخدمنا صواريخ قصيرة المدى... آمل أن يكون هذا درسا لا ينسى لأمريكا".

ومضى يقول "رد إيران على أي انتقام أمريكي، سيكون متناسبا مع ما ستفعله أمريكا"، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "حول الإدارة الأمريكية إلى حكومة إرهابية".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ 15 صاروخا باليستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة "عين الأسد" الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا، وتدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية.

المصدر: رويترز