الصين تعتبر الوضع في المنطقة حساسا ومعقدا وتدعو لضبط النفس

اعتبرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، أن الوضع في الشرق الأوسط حساس ومعقد. ودعت الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس.

وقال قانغ شوانغ المتحدث باسم الخارجية في إفادة صحفية يومية في بكين، إن تفاقم التوترات في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد، مضيفا أنه يتعين على الأطراف المعنية حل الصراعات على نحو ملائم وعبر الحوار.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته الصاروخية استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية في العراق.

وجاء القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع 10 من رفاقه في غارة أمريكية بمطار بغداد يوم 3 ديسمبر الجاري.

المصدر: "رويترز"