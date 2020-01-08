الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط واستئناف الحوار

دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إلى إنهاء فوري لاستخدام السلاح في صراع الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة، وحثت على بذل جهود لاستئناف الحوار.

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وذكرت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير ليين، في إفادة صحفية، أنها ستناقش الوضع مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، مضيفة "يجب أن يتوقف استخدام الأسلحة فورا لإفساح المجال للحوار... يتوجب علينا بذل كل ما في وسعنا لإحياء المحادثات".

وجاءت تصريحات فون دير ليين في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق.

المصدر: "رويترز"