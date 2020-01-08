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روحاني: لقد قطعت الولايات المتحدة يد سليماني ونحن سنقطع أرجلها من هذه المنطقة

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روحاني: لقد قطعت الولايات المتحدة يد سليماني ونحن سنقطع أرجلها من هذه المنطقة
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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نقل التلفزيون الإيراني عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، قوله اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية قطعت يد قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونحن سنقطع أرجلها من هذه المنطقة.

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وتوعد الرئيس الإيراني، الولايات المتحدة بإنهاء وجودها في المنطقة ردا على اغتيالها القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ورفاقه.

وأكد روحاني، خلال اجتماع الحكومة، موجها حديثه للولايات المتحدة "لقد قطعتم يد سليماني من الجزع، ونحن سنقطع أرجلكم من هذه المنطقة"​​.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ 15 صاروخا باليستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة "عين الأسد" الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا، وتدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية.

المصدر: RT

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