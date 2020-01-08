خامنئي: نواجه جبهة واسعة وسيكون الانتصار حليفنا

قال مرشد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، الأربعاء، إن "إيران تواجه جبهة واسعة وسيكون الانتصار حليفها".

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وتأتي كلمة خامنئي، بعد ضربة صاروخية نفذها الحرس الثوري الإيراني على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقال خامنئي إن سليماني كان شجاعا ومقداما، وكان يضع نفسه في الصف الأول ويتحدى المخاطر.

وأضاف خامنئي أن سليماني تمكن من إحباط جميع المؤامرات الأمريكية في الشرق الاوسط، وهزم مخططات أمريكا في لبنان وسوريا والعراق.

وقال خامنئي إن "حزب الله" اللبناني يصبح أقوى كل يوم وبات يد لبنان وعينه.

وقال إن أمريكا سعت لإدخال قضية فلسطين طي النسيان، لكن سليماني ساهم في دعم القضية الفلسطينية، مضيفا أن انتصارات غزة وصمودها، وتوسل إسرائيل لوقف إطلاق النار بعد كل مواجهة هو بفضل دور قاسم سليماني.

يتبع..