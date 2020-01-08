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قطر تعلن عن تحركها لتهدئة الوضع بعد ضرب إيران أهدافا أمريكية في العراق

أخبار العالم العربي

قطر تعلن عن تحركها لتهدئة الوضع بعد ضرب إيران أهدافا أمريكية في العراق
Reuters
الدوحة
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أعلنت قطر أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث في المنطقة بعد ضرب إيران أهدافا أمريكية في العراق، كاشفة عن إجرائها "سلسلة اتصالات" لتهدئة الوضع.

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وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "نتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق وما تمر به المنطقة من مرحلة حاسمة تتطلب تكاتف الجهود لا تناحرها وتقديم الجماعة والتعددية لا الأحادية في إيجاد الحلول ومد جسور التواصل".

وأضاف آل ثاني: "نسعى عبر سلسلة من الاتصالات للتشاور والتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة للتهدئة وخفض التصعيد".

من جانبه، أعرب مجلس الوزراء القطري، في اجتماع عقده الأربعاء، عن قلقه إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا، مؤكدا "ضرورة إعلاء صوت العقل والحكمة وتخفيف التوتر ووقف التصعيد وضمان الأمن والاستقرار".

دعا المجلس "لانتهاج الطرق السلمية لحل الخلافات"، وأشاد بدور جميع الأطراف الإقليمية والدولية التي تسعى في اتجاه نزع فتيل الأزمة".

وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس، دونالد ترامب، أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث بحثا الوضع بعض ضربات إيران على قاعدتي عين الأسد وحرير في العراق. 

ووجه ترامب، حسب البيت الأبيض، الشكر لآل ثاني على مشاركة قطر "القوية" مع الولايات المتحدة في ظل التصعيد مع إيران.

المصدر: RT + وكالات

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