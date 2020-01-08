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استخبارات الحرس الثوري تحدد أعداد الصواريخ التي استهدفت "عين الأسد" وقتلى الجنود الأمريكيين

أخبار العالم

استخبارات الحرس الثوري تحدد أعداد الصواريخ التي استهدفت
RT
استهداف القاعدة العسكرية في العراق
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أفاد مراسل RT نقلا عن استخبارات الحرس الثوري بأن "80 عسكريا أمريكيا على الأقل، لقوا مصرعهم في قاعدة عين الأسد، إثر القصف الصاروخي" الذي استهدف القاعدة في العراق.

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وأضافت الاستخبارات أن "الصواريخ أصابت عددا من طائرات الاستطلاع والمروحيات، وعددا كبيرا من المعدات العسكرية الأمريكية وألحقت بها خسائر فادحة".

وأكدت استخبارات الحرس الثوري أنه "تم إطلاق 15 صاروخا على قاعدة عين الأسد ولم يتم اعتراض أي منها، حيث أصابت اهدافها ولم يتم رصدها بأي من رادارات الجيش الأمريكي".

ونقل مراسلنا عن الاستخبارات تأكيدها أن "دقة وشدة إصابة الصواريخ كانت لدرجة أنها دمرت عدة أهداف بشكل متزامن".

في المقابل، أكد التلفزيون الرسمي الإيراني عن مصدر في الحرس الثوري، أن طهران حددت 104 أهداف لأمريكا وحلفائها في المنطقة.

المصدر: RT

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