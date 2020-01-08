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رئيس الوزراء العراقي: تلقيت اتصالا من أمريكا وقت سقوط الصواريخ على قاعدة عين الأسد وقاعدة الحرير

رئيس الوزراء العراقي: ندعو لضبط النفس وتغليب لغة العقل والتقيد بالمواثيق الدولية واحترام العراق

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي: ندعو لضبط النفس وتغليب لغة العقل والتقيد بالمواثيق الدولية واحترام العراق
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دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والتقيد بالمواثيق الدولية واحترام العراق.

وقال عبد المهدي في بيان إنه تلقى رسالة شفوية من إيران بعد منتصف الليل تقول إن الرد على قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بدأ أو سيبدأ بعد قليل.

وقال عبد المهدي إن إيران ذكرت أن الضربة ستقتصر على أماكن تواجد الجيش الأمريكي في العراق من دون أن تحدد مواقعها.
وأضاف أنه تلقى اتصالا من أمريكا وقت سقوط الصواريخ على الجناح الأمريكي من قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة الحرير في أربيل ومواقع أخرى.

وقال البيان الصادر عن رئيس وزراء العراقي، إن الأخير حذر القوات العراقية بمجرد تلقي نبأ الهجوم، مؤكدا أنه لم يتلق تقارير عن إصابات من الجيش العراقي أو التحالف بقيادة أمريكا.

يتبع..

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