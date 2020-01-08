وكالة الأنباء الكويتية تنفي تغريدة عن سحب القوات الأمريكية من البلاد

نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير الدفاع الكويتي قوله، إنه تلقى خطابا رسميا من قائد معسكر عريفجان يعلن سحب كل القوات الأمريكية خلال 3 أيام.

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وأضاف وزير الدفاع الكويتي، أن قرار الانسحاب كان مفاجئا، ونحن على تواصل مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وفيما بعد حذفت الوكالة التغريدة، متحدثة عن اختراق لحسابها.

عاجل/ اختراق حساب وكالة الانباء الكويتية "كونا" في "تويتر" وبث خبر الانسحاب الامريكي من الكويت وهو خبر غير صحيح — KuwaitNews كويت نيوز (@KuwaitNews) January 8, 2020

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

المصدر: رويترز+ كونا