 
مباشر

وكالة الأنباء الكويتية تنفي تغريدة عن سحب القوات الأمريكية من البلاد

أخبار العالم العربي

وكالة الأنباء الكويتية تنفي تغريدة عن سحب القوات الأمريكية من البلاد
Reuters https://thenewkhalij.news/
قاعدة عريفجان الأمريكية في الكويت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n17u

نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير الدفاع الكويتي قوله، إنه تلقى خطابا رسميا من قائد معسكر عريفجان يعلن سحب كل القوات الأمريكية خلال 3 أيام.

إقرأ المزيد
الحرس الثوري: استهدفنا
الحرس الثوري: استهدفنا "عين الأسد" وقاعدة أربيل في نفس توقيت استهداف قاسم سليماني

وأضاف وزير الدفاع الكويتي، أن قرار الانسحاب كان مفاجئا، ونحن على تواصل مع وزارة الدفاع الأمريكية.

وفيما بعد حذفت الوكالة التغريدة، متحدثة عن اختراق لحسابها.

وكالة الأنباء الكويتية تنفي تغريدة عن سحب القوات الأمريكية من البلاد

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

المصدر: رويترز+ كونا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مقتل 170 شخصاً في تحطم الطائرة الأوكرانية بإيران