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برلين تدين الهجوم الصاروخي الإيراني على الجيش الأمريكي

أخبار العالم

برلين تدين الهجوم الصاروخي الإيراني على الجيش الأمريكي
Reuters
وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور
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دانت وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور، الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد في العراق يتواجد فيها الجيش الأمريكي.

وأشارت الوزيرة، في حديث نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن بلادها، ترفض بشدة هذا العدوان". وقالت: "بات الأمر يعتمد الآن، على الإيرانيين بالذات كي لا يتورطوا في تصعيد إضافي للتوتر".

ووفقا للوكالة، لم يسفر القصف الإيراني، عن أية إصابات في صفوف القوة الألمانية التي تخدم في العراق، وكذلك لم يصب أحد من مواطني فرنسا وبولندا والدنمارك وفنلندا.

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في وقت سابق، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف: "استهدفنا قاعدة عين الأسد وقاعدة في أربيل الساعة 1.20 في نفس التوقيت الذي استهدفت فيها الغارة الأمريكية قاسم سليماني".

المصدر: إنترفاكس

 

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