روحاني: إذا تعرضت أمريكا لهجمات في دولة أخرى ستكون مخطئة إذا اتهمت إيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن على الولايات المتحدة ألا تتهم إيران، إذا تعرضت لمشكلات أو هجمات في العالم.

وأكد روحاني أن استهداف الحرس الثوري قاعدة أمريكية كبرى في المنطقة دليل على رفض الخضوع للولايات المتحدة، وعلى واشنطن أن تعلم أنها ستتلقى رد القوات الإيرانية "على أي جريمة ترتكبها".

وقال: أمريكا ستتلقى رد أكثر حزما في حال ارتكبت جريمة أخرى ضد إيران،

وإذا كان الأمريكيون واعين وأذكياء فلن يردوا على ضرباتنا الصاروخية، لكن إذا ردوا فإن قواتنا المسلحة جاهزة للرد بالمثل.

واعتبر الرئيس الإيراني أن شعوب المنطقة هي من سيرد الرد الأساسي على أمريكا لاغتيالها قاسم سليماني، ولذلك فإذا ما تعرضت الولايات المتحدة لهجمات في دولة أخرى ستكون مخطئة إذا اعتقدت أنها استهدفت من قبل إيران بالإنابة.

وأكد روحاني أن إيران لا تمتلك قوات بالوكالة ولا تأتمر أي قوة في المنطقة بأمر من طهران.

وقال إن "الحشد الشعبي ليس قوة إيران بالوكالة بل جزء من القوات العسكرية العراقية ويعمل تحت إمرة القيادة العليا العراقية، والحوثيون يقاتلون لأجل اليمن وإذا نفذوا هجمات كهجوم أرامكو فلا علاقة لإيران بذلك، وحزب الله في لبنان جزء من الحكومة والبرلمان والسيادة في لبنان وله أهدافه ومخططاته المستقلة عن إيران".

وقال روحاني إن الرد على اغتيال سليماني سيتحقق بانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة وتحرر شعوبها.

المصدر: RT