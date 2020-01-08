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كلمة لعبد الملك الحوثي بعد الضربات الإيرانية للقوات الأمريكية في العراق

النواب الأمريكي: على ترامب الكف عن استفزاز إيران

أخبار العالم

النواب الأمريكي: على ترامب الكف عن استفزاز إيران
Reuters
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شددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، على ضرورة وقف الممارسات الاستفزازية تجاه إيران.

وقالت بيلوسي في تغريدة على تويتر: "نراقب الوضع المحيط بالهجمات التي تعرضت لها قواعد الجيش الأمريكي في العراق باهتمام. يجب علينا ضمان أمن العسكريين الأمريكيين هناك، والتوقف عن الاستفزازات غير الضرورية من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، وندعو إيران لوقف العنف".

وشددت على أن الولايات المتحدة وباقي دول العالم، لا يمكنها السماح بالحرب.

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المصدر: نوفوستي  

 

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