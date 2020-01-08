النواب الأمريكي: على ترامب الكف عن استفزاز إيران

شددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، على ضرورة وقف الممارسات الاستفزازية تجاه إيران.

وقالت بيلوسي في تغريدة على تويتر: "نراقب الوضع المحيط بالهجمات التي تعرضت لها قواعد الجيش الأمريكي في العراق باهتمام. يجب علينا ضمان أمن العسكريين الأمريكيين هناك، والتوقف عن الاستفزازات غير الضرورية من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، وندعو إيران لوقف العنف".

Closely monitoring the situation following bombings targeting U.S. troops in Iraq. We must ensure the safety of our servicemembers, including ending needless provocations from the Administration and demanding that Iran cease its violence. America & world cannot afford war. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 8 января 2020 г.

وشددت على أن الولايات المتحدة وباقي دول العالم، لا يمكنها السماح بالحرب.

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ونفذ الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار، وحرير في أربيل ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

المصدر: نوفوستي