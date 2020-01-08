وكالة فارس: الحرس الثوري يستخدم صواريخ فاتح 313 التي يصل مداها 500 كم في استهداف القواعد الأمريكية

نقلت وكالة فارس للأنباء أن الحرس الثوري الإيراني استخدم صواريخ فاتح 313 التي يصل مداها 500 كم في استهداف القواعد الأمريكية في العراق.

من جانب آخر نقلت وكالة الحرس الثوري الإيراني أن 30 جنديا أمريكيا على الأقل أصيبوا في القصف الصاروخي على القوات الأمريكية في العراق.

في هذه الأثناء أفاد مراسلنا في العراق بأنه وردت أنباء عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين خلال القصف الإيراني.