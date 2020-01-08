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ترامب: نجري تقييما للخسائر في قاعدة "عين الأسد"

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ترامب: نجري تقييما للخسائر في قاعدة
Reuters
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تجري تقييما للخسائر والأضرار التي نجمت عن القصف الصاروخي الإيراني لقاعدة "عين الأسد" في العراق.

وفي أول تغريدة له عبر "تويتر" بعد القصف، كتب ترامب "كل شيء على ما يرام! صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار التي تحدث الآن حتى الآن جيدة جدا! لدينا أقوى جيش ومجهز تجهيزا جيدا في أي مكان في العالم، إلى حد بعيد! سأدلي ببيان صباح الغد".

المصدر: RT

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