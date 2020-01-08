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الخارجية الروسية: ضربات إيران الصاروخية على الأهداف الأمريكية في العراق تدل على تصعيد حذرنا منه

الإمارات تراقب الموقف بالمنطقة باهتمام بالغ وتؤكد ضرورة عدم التصعيد

أخبار العالم العربي

الإمارات تراقب الموقف بالمنطقة باهتمام بالغ وتؤكد ضرورة عدم التصعيد
Reuters
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أكدت الإمارات، أنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ، مجددة تأكيدها على أهمية عدم التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان نشرته اليوم وكالة الأنباء الرسمية، إن السبل الدبلوماسية، والحوار العقلاني هو الحل الأمثل.

وأكدت الوزارة، أن التطورات الإقليمية الأخيرة، لن تؤثر على الدولة أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها والزائرين لها، مشيرة إلى أن كافة الأنشطة في الدولة، وفي جميع قطاعاتها مستمرة وتسير بشكل اعتيادي.

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وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن "إيران أطلقت فجر الأربعاء أكثر من 12 صاروخا على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية، مشيرة إلى أنها بصدد تقييم الأضرار وسبل "الرد" على هذه الضربة التي أعلنت طهران أنها "شنتها انتقاما على مقتل الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد الأسبوع الماضي".

المصدر:  wam.ae

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