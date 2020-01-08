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مصادر أمريكية: العراق قدم للأمريكيين إنذارا مبكرا بالضربة الإيرانية

أخبار العالم العربي

مصادر أمريكية: العراق قدم للأمريكيين إنذارا مبكرا بالضربة الإيرانية
AFP Jim WATSON
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أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادرها، بأن العراق قدم للولايات المتحدة إنذارا مبكرا بالضربات الصاروخية الإيرانية، ما سمح بتفادي الإصابات في صفوف العسكريين الأمريكيين.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر دبلوماسي عربي، أن العراق أبلغ الولايات المتحدة بشكل مبكر حول ما هي القواعد التي ستتعرض للهجوم، وذلك بعد تلقي تلك المعلومات من مسؤولين إيرانيين.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لـ"سي إن إن"، إن إيران أبلغت العراقيين بضرورة الابتعاد عن قواعد معينة.

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وأفادت صحيفة "يو إس إي توداي" الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الإنذار المبكر أتاح لأفراد القوات الأمريكية إمكانية الانتقال إلى مكان آمن قبل الضربة الإيرانية.

وقالت مصادر لـ"سي إن إن"، إن الاستخبارات الأمريكية رصدت نقل إيران معدات عسكرية، بما فيها طائرات مسيرة وصواريخ بالستية خلال الأيام الأخيرة.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أعلن أنه تلقى رسالة شفوية من إيران قبيل الضربة، قالت إن الرد على قتل قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني بدأ أو سيبدأ بعد قليل، وأن الضربة ستقتصر على أماكن تواجد الجيش الأمريكي في العراق، دون تحديدها.

المصدر: وسائل إعلام عراقية

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