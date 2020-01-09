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القائد الجديد لفيلق القدس يقول إن طهران ستواصل السير على نهج سليماني

أخبار العالم

القائد الجديد لفيلق القدس يقول إن طهران ستواصل السير على نهج سليماني
اسماعيل قآني، قائد فيلق القدس
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قال القائد الجديد لفيلق القدس اسماعيل قآني، إن طهران ستواصل السير على نهج قاسم سليماني، مشيرا إلى أن الهجوم الإيراني على أهداف أمريكية في العراق سيؤدي إلى طرد أمريكا من المنطقة.

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وقال قآني في رسالة إلى المرشد الإيراني، قرأها خلال مراسم تأبين سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، إننا "وجهنا أول صفعة إلى أكبر قوة في العالم، ونأمل أن تكون مكملة للقرار الهام  الذي اتخذه البرلمان العراقي وإرادة شعوب المنطقة لأجل إخراج القوات الأمريكية من المنطقة".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

المصدر: رويترز

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