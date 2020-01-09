 
مباشر
عاجل
النيابة العامة اللبنانية تحقق مع كارلوس غصن بموجب مذكرة صادرة عن الإنتربول

رئيس الأركان الأمريكي: إيران كانت تهدف لقتل عسكريين أمريكيين في الهجوم الصاروخي

أخبار العالم العربي

رئيس الأركان الأمريكي: إيران كانت تهدف لقتل عسكريين أمريكيين في الهجوم الصاروخي
Reuters
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n1db

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إن الهجوم الصاروخي الإيراني كان يهدف لقتل عسكريين أمريكيين بقاعدة عين الأسد الجوية في العراق.

إقرأ المزيد
البنتاغون: تم قصف قواعدنا في العراق بـ16 صاروخا من ثلاثة مواقع في إيران
البنتاغون: تم قصف قواعدنا في العراق بـ16 صاروخا من ثلاثة مواقع في إيران

وأضاف ميلي في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس: "إنه وآخرين بالجيش يتوقعون بقوة أن تنفذ جماعات شيعية بالعراق تدعمها إيران هجمات على قوات أمريكية وقوات تدعمها الولايات المتحدة في العراق وسوريا .. هذا احتمال وارد جدا".

وأشار ميلي إلى أن الصواريخ الإيرانية كانت تحمل رؤوسا حربية تزن ما بين 1000 و2000 رطل، كل منها له قوة تفجيرية كبيرة و"نطاق قتل"، منوها بأن القواعد مثل قاعدة عين الأسد لديها خطط وغرف محصنة وأجهزة وقائية لحماية القوات في حالة تعرضها لهجوم.

وتابع ميلي: "أعتقد، استنادا لما رأيت وما أعلمه، أن الضربات الإيرانية كانت تهدف لإحداث أضرار هيكلية وتدمير عربات ومعدات وطائرات وقتل عسكريين. هذا تقييمي الشخصي .. لكن تحليل الأمر في أيدي محللي الاستخبارات المحترفين. هم يبحثون ويعاينون الأمر".

وقال ميلي إن الإجراءات التي اتخذها أفراد الجيش أنقذت أرواحا وكذلك الإنذار المبكر الصادر من الأنظمة العسكرية الأمريكية التي رصدت حركة الصواريخ.

وأكد ميلي أنه ووزير الدفاع مارك إسبر لم يسمعا بأي تحذير من العراق بشأن الهجوم، وذلك بعد أن قالت بغداد إن طهران أبلغتها بأمر الضربة.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية يكشف الخطوات القادمة للحرس الثوري ضد الولايات المتحدة