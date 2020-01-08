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الديمقراطيون يبحثون في الكونغرس سبل منع ترامب من محاربة إيران

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الديمقراطيون يبحثون في الكونغرس سبل منع ترامب من محاربة إيران
Reuters LEAH MILLIS
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عقد أعضاء في مجلس النواب الأمريكي اجتماعا مغلقا لبحث سبل الحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب، لمنعه من شن حرب على إيران.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن قادة الديمقراطيين كانوا يعتزمون إعداد تشريع للحد من صلاحيات ترامب، وطرحه على التصويت هذا الأسبوع، لكن مساعيهم تعثرت على خلفية الضربة الإيرانية على قاعدتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق.

وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير، أن الديمقراطيين ناقشوا إجراءات إضافية، بما فيها مشروع قانون لتجميد تمويل العمليات الهجومية ضد إيران إن لم يوافق عليها الكونغرس، ومشروع قرار ينص على إلغاء تشريع صادر في 2002، يمنح الرئيس صلاحيات شن العمليات العسكرية.

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وقال هوير، إن "هذه هي الأمور التي أعتقد أنه سيتم النظر فيها في لحظة ما".

ولم يحدد الديمقراطيون أي موعد للتصويت على المبادرات التي نوقشت خلال الاجتماع وأوضح هوير أن الديمقراطيين قد يتخذون "بعض الخطوات" في وقت قريب، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأنها.

ومن المتوقع أن تطلع الإدارة الأمريكية المشرعين على تفاصيل وأسباب خطواتها تجاه إيران عصر الأربعاء بتوقيت واشنطن.

وأعلن الرئيس الأمريكي في خطاب له، اليوم الأربعاء، أن "وقت التسامح" مع إيران قد انتهى، لكنه لا يريد الدخول في حرب معها.

المصدر: بوليتيكو

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