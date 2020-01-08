الحشد الشعبي: الرد الأولي الإيراني على اغتيال سليماني حصل والآن حان وقت الرد العراقي

أعلن قائد في الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، أن الرد الأولي الإيراني على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني حصل، والآن حان وقت الرد العراقي.

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وأكد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" في العراق، قيس الخزعلي، الأربعاء، أن الرد العراقي على مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس لن يقل عن الرد الإيراني عن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

ونشر المكتب الإعلامي للخزعلي تغريدة قال فيها: "الرد الإيراني الأول على مقتل القائد الشهيد سليماني، حصل. الآن وقت الرد العراقي الأولي على مقتل القائد المهندس".

وأضاف "ولأن العراقيين أصحاب غيرة وشجاعة، فلن يكون ردهم أقل من الرد الإيراني، وهذا وعد"، وختم تغريدته بوسم #جبهةالمقاومةالعراقية.

بدوره، شكر المتحدث الرسمي باسم حركة "النجباء" نصر الشمري، إيران "على مساعدتها العراق باستعادة سيادته وهيبته، عندما استهدفت قواعد قوات الشر الأمريكية المحتلة على أراض مغصوبة من بلدنا ثأرا لضيفنا العزيز الحاج قاسم سليماني".

وحذر الجنود الأمريكيين قائلا: "لا تغمضوا أعينكم فإن ثأر الشهيد أبي مهدي المهندس قادم لا محالة أيضا، وبأياد عراقية حتى يتم إخراج آخر جندي منكم".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

المصدر: RT