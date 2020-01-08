مراسلنا: العراق يعلن سقوط 22 صاروخا غرب وشمال البلاد الليلة الماضية

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، عن سقوط 22 صاروخا في الهجوم الإيراني على قواعد داخل العراق الليلة الماضية.



وذكرت الخلية في بيان صحفي "تعرض العراق من الساعة 1:45 ولغاية الساعة 2:15 فجر اليوم الى قصف بـ22 صاروخا، سقط 17 منها على قاعدة عين الأسد الجوية من ضمنها صاروخين لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت".

وأضافت "سقطت خمسة صواريخ على مدينة أربيل، جميعها على مقرات التحالف، كما لم تُسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية".

المصدر: RT