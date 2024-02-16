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لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /15.02.2024/

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /15.02.2024/
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دخلت الحرب في غزة يومها الـ132 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

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المفاوضات مستمرة في مصر.. الحرب في غزة /14.02.2024/ لحظة بلحظة
المفاوضات مستمرة في مصر.. الحرب في غزة /14.02.2024/ لحظة بلحظة

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