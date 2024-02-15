للمرة الثانية خلال أسبوع بايدن يجري محادثات مع نتنياهو

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري محاثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استمرت حوالي 40 دقيقة، وفقا لوسائل إعلام عبرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت" مساء الخميس، أن بايدن بحث مع نتنياهو في اتصال هاتفي قضية الأسرى والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة واستمرار القتال داخله، مع التركيز على التحرك المستقبلي في رفح.

وفي نهاية الأسبوع الماضي قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي في اتصال هاتفي "ضرورة الاستفادة من التقدم في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الرهائن".

هذا وأكدت إسرائيل نيتها شن عملية عسكرية في رفح رغم التحذيرات الأممية والدولية من أن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية ويزيد من خطر تفاقم الأوضاع والتوتر في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن القوات الإسرائيلية ستتقدم في رفح وفقا للظروف والتوقيتات المناسبة، مشيرا إلى أن إعادة المحتجزين إلى عائلاتهم تمثل المهمة الأساسية في غزة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، "وصلنا اليوم لمستشفى ناصر للبحث عن عناصر حماس والمحتجزين الإسرائيليين، ولا ندخل المستشفيات في غزة دون أسباب".

المصدر: وكالات