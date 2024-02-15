الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي مظلي في معارك خانيونس ويكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ 7 أكتوبر

عقب الإعلان عن مقتل مظلي في صفوفه، كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، حصيلة قتلاه الجديدة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر وخلال توغله البري بغزة.

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فقد أكد الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، مقتل الرقيب روتم سحر هدار من كفار أبيب (مقاتل في دورية مظلية) في معركة بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أفاد الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي بأنه "في مواجهة مع إرهابيين سقط فيها الرقيب هدار، أصيب مقاتلان وضابط مقاتل من دورية المظليين بجروح بالغة، وأصيب ستة جنود آخرين في المعركة بدرجات متفاوتة من الإصابات"، مشيرا إلى أنه "تم إجلاء جميع الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وتم إخبار عائلاتهم".

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي مساء اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 571 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة (234 منهم منذ بداية العملية البرية في غزة)، وبينهم ضباط وجنود.

في حين أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي إلى 28663 منذ بدء الحرب.

وبينت وزارة الصحة في قطاع غزة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة، بعد ساعات من مقتل مريض وإصابة ستة آخرين بنيران إسرائيلية في المجمع.

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وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ132 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.



المصدر: RT