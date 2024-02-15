الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لتحركاته في غزة خلال الساعات الماضية  

نشر الجيش الإسرائيلي فيديو جديدا عن تحركاته البرية والبحرية والجوية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه "خلال اليوم الماضي، أكمل سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الضربات في قطاع غزة كجزء من المساعدة للقوات البرية".

وأضاف: "في الأيام الأخيرة، قصفت قوات الدفاع الإسرائيلية إرهابيين من حركة حماس في مدينة غزة وشمال قطاع غزة. قتل حوالي 15 إرهابيا من حماس، من بينهم إرهابيون شاركوا في مجزرة 7 أكتوبر، وعنصر في الأمن العام التابع للحركة".

وتابع البيان: "في خان يونس، تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي قتل الإرهابيين وتنفيذ غارات على أهداف إرهابية. خلال اليوم الماضي، عثرت القوات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي على العديد من الأسلحة، بما في ذلك بنادق مختلفة ومتفجرات ومعدات عسكرية إضافية. كما تم رصد راصدين للعدو يعملان في المنطقة المحاذية للقوات وقاما بتوجيه طائرة قصفت الإرهابيين وقتلتهم".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته توغلت في غرب خان يونس، وقتلت "عددا من الإرهابيين بنيران القناصة والدبابات.. بالإضافة إلى ذلك، نفذت القوات غارات على أهداف إرهابية في المنطقة، وعثرت على بنادق كلاشنيكوف وقنابل يدوية ومخازن ذخيرة ومتفجرات".

المصدر: RT