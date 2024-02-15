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ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 28663 منذ بدء الحرب

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ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 28663 منذ بدء الحرب
AP
غزة
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اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 28663 منذ بدء الحرب.

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وقالت الوزارة في بيان لها: "ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 28663 شهيد و 68395 اصابة منذ السابع من أكتوبر"، مضيفة أنه: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم".

ومن الجانب الإسرائيلي، قتل 570 جنديا وأصيب 2897 آخرون منذ بدء الحرب، بينهم 629 مصابا منذ بدء العملية البرية في القطاع.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ132، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: RT

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