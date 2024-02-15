"حزب الله" اللبناني يعرض مشاهد من استهدافه لموقع الرادار التابع للجيش الإسرائيلي (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لموقع الرادار التابع للجيش الإسرائيلي (في وقت سابق) في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر " مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع الرادار التابع لجيش العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".

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هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، استهدافه لثكنة عسكرية ومواقع إسرائيلية عدة جنوبي لبنان، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر.

كما نعى "حزب الله" اللبناني اليوم، 5 من عناصره قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلاه خلال نحو 24 ساعة إلى 8.

من جهتها، أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أنها طلبت من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي.

ويوم أمس الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابلا من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

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وقد أدى القصف الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية إلى مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان، فيما أصيب عدد آخر.

وفي وقت سابق، قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس "حزب الله" فقط، بل الدولة اللبنانية التي تسمح بإطلاق النار من أراضيها، متوعدا بأن "الرد سيأتي قريبا وبقوة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT