"حزب الله" ينعى 3 من عناصره قتلوا بغارات إسرائيلية

نعى "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس 3 من عناصره قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلاه خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى 6.

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ويأتي ذلك إثر إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف عشرات الأهداف لـ"حزب الله" في لبنان خلال الساعات الماضية، بينها مبان عسكرية وبنى تحتية.

ويوم أمس الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أطلق 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة 8آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

وفي وقت سابق، قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس "حزب الله" فقط، بل الدولة اللبنانية التي تسمح بإطلاق النار من أراضيها، متوعدا بأن "الرد سيأتي قريبا وبقوة".

المصدر: RT