الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مبان عسكرية وبنى تحتية لـ"حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه ضرب خلال الساعات الماضية عشرات الأهداف لـ"حزب الله" في لبنان، بينها مبان عسكرية وبنى تحتية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: "على مدار الساعات الأخيرة هاجم جيش الدفاع عشرات الأهداف التابعة لحزب الله على أرض لبنان"، مبينا أن "طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع هاجمت قبل قليل مواقع إطلاق، ومبان عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله الإرهابية في منطقة وادي السلوقي".

وأضاف: "هذا الصباح هاجمت طائرات مقاتلة بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة لبونة، وخلال ساعات الليل تمت مهاجمة مبنى عسكري تابع للمنظمة في منطقة الطيبة".

#عاجل على مدار الساعات الأخيرة هاجم جيش الدفاع عشرات الأهداف التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية على أرض لبنان



طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع هاجمت قبل قليل مواقع إطلاق، ومبانٍ عسكرية وبنى تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة وادي السلوقي.



هذا الصباح هاجمت… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 15, 2024

ويوم أمس الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

المصدر: RT