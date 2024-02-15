بعد مقتل مدنيين بينهم أطفال في عمق الجنوب اللبناني.."حزب الله" يتوعد إسرائيل "بدفع الثمن"

توعد "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، على لسان نائبه البرلماني حسن فضل الله، إسرائيل، "بدفع الثمن"، بعدما أسفرت غارات على جنوب لبنان أمس عن مقتل 10 مدنيين نصفهم من الأطفال.

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وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، قال فضل الله ردا على سؤال بشأن رد فعل الحزب على مقتل أكبر عدد من المدنيين في يوم واحد في لبنان منذ اندلاع الأعمال العدائية على حدود البلاد الجنوبية قائلا: "العدو سيدفع ثمن هذه الجرائم ضد المدنيين اللبنانيين وخصوصا الأطفال".

وتابع فضل الله: "مثل هذه الجرائم لن تمكن جيش الاحتلال من جلب الأمن لمستوطنيه في الشمال أو الضغط على لبنان للقبول بشروطه، والخيار الوحيد المتاح أمامه وقف المذبحة في غزة".

وأردف فضل الله: "المقاومة ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن شعبها ولن تتوانى في القيام بما يلزم لحمايته".

هذا وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه "قضى على قائد كبير في قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله ونائبه" وعنصر آخر في الأراضي اللبنانية.

هذا ونعى "حزب الله" اللبناني اليوم، 3 من عناصره قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بينهم علي محمد الدبس، دون أن يعطيه صفة "قائد"، ليرتفع عدد قتلاه خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى 6.

من جهته، أكد "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، استهدافه لثكنة عسكرية ومواقع إسرائيلية عدة جنوبي لبنان، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر.

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كما أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أنها طلبت من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي.

ويوم أمس الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

وقد أدى القصف الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية إلى مقتل عدد من الأشخاص بينهم أطفال، فيما أصيب عدد آخر.

وفي وقت سابق، قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس "حزب الله" فقط، بل الدولة اللبنانية التي تسمح بإطلاق النار من أراضيها، متوعدا بأن "الرد سيأتي قريبا وبقوة".

المصدر: RT + "رويترز"