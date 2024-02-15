لبنان.. انتشال طفل حي من تحت أنقاض مبنى قصفه الطيران الإسرائيلي في النبطية (فيديوهات)

انتشلت فرق الإسعاف فجر اليوم الخميس، طفلا حيا من تحت أنقاض مبنى قصفه الطيران الحربي الإسرائيلي في مدينة النبطية، جنوب لبنان والذي أدى إلى مقتل 5 أشخاص.

وأفادت مراسلة RT بأن الجيش الإسرائيلي أطلق عند ساعات الفجر الأولى، اليوم الخميس وابلا من القنابل الحارقة على أطراف بلدات الناقورة، جبل اللبونة، علما الشعب، البستان، وعيتا الشعب الحدودية. كما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي بكثافة فوق قرى قضاء صور وبنت جبيل، بينما أطلقت القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

كما طال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف الناقورة ووادي حامول واللبونة في القطاع الغربي.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية قرى وبلدات جنوبية لم تتعرض للقصف منذ بداية الأحداث، من بينها شقة سكنية في النبطية مما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين جراء هذه الغارات.

وقد تمكنت فرق الإسعاف والإغاثة عند ساعات الفجر الأولى من انتشال طفل من تحت الأنقاض حيا، بعد أكثر من 6 ساعات من البحث عن ناجين، فيما تم سحب 5 جثث تعود لصاحب الشقة وابنتاه، وشقيقته، وابن ابنته (الطفل الناجي)، وتم نقلهم إلى مستشفيات النبطية ويتواصل البحث عن ثلاثة من أقاربه.

كما تم نقل أكثر من 6 أشخاص جرحى الى المستشفيات في النبطية للمعالجة.

وأحدثت الغارة أضرارا جسيمة في المبنى المؤلف من 3 طبقات ومن ضمنه الشقة المستهدفة. كما تضررت الأبنية المجاورة والسيارات المركونة في الطريق وشبكتا الكهرباء والهاتف.

ونشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله"مشاهد من عملية إستهداف موقع الرادار التابع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وأمس الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، مبينا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

ويأتي هذا الرد الإسرائيلي بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

المصدر: RT