"حزب الله": استهدفنا كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا كـ"رد أولي على مجزرتي النبطية والصوانة"

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الخميس، استهدافه لمستوطنة كريات شمونة في إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كـ"رد أولي على مجزرتي النبطية والصوانة" جنوبي لبنان.

إقرأ المزيد

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وفي رد أولي ‌‏على مجزرتي النبطية والصوانة هاجم ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:55 من بعد ‌‏ظهر اليوم الخميس (بتوقيت لبنان)، ‏مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

وأفادت وسائل إعلامن عبرية بانقطاع واسع للكهرباء في كريات شمونة إثر الصواريخ، وليس للمرة الأولى.

هذا وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه "قضى على قائد كبير في قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله ونائبه" وعنصر آخر في الأراضي اللبنانية.

في حين نعى "حزب الله" اللبناني اليوم، 5 من عناصره قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بينهم علي محمد الدبس، دون أن يعطيه صفة "قائد"، ليرتفع عدد قتلاه خلال نحو 24 ساعة إلى 8.

كما أكد "حزب الله" اللبناني اليوم، استهدافه لثكنة عسكرية ومواقع إسرائيلية عدة جنوبي لبنان، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر.

وأعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أنها طلبت من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي.

إقرأ المزيد

ويوم أمس الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

وقد أدى القصف الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية إلى مقتل عدد من الأشخاص بينهم أطفال، فيما أصيب عدد آخر.

وفي وقت سابق، قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس "حزب الله" فقط، بل الدولة اللبنانية التي تسمح بإطلاق النار من أراضيها، متوعدا بأن "الرد سيأتي قريبا وبقوة".

المصدر: RT