غالانت يستذكر "حكمة" رومانية قديمة بخصوص الحرب مع لبنان ويؤكد: ليس لنا مصلحة ولكن علينا الاستعداد

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الخميس أن إسرائيل ليس لها مصلحة في الحرب مع لبنان، "لكن عليها أن تستعد".



وفي اجتماع الاستعداد للطوارئ الذي عقد اليوم، قال يوآف غالانت: "في نهاية المطاف، حماس كمنظمة عسكرية وحكومية لن تكون موجودة في قطاع غزة..هذا قرار حكومي، والمؤسسة الأمنية ستنفذه بالكامل..سيكون الوقت طويلا، لكن في النهاية ستنتهي هذه العملية لسبب بسيط، وهو أننا لا نستطيع أن نعيش مع واقع يقتل ويختطف فيه نساؤنا وأطفالنا، ونعيش كما لو أن العالم أصبح أمراً معتاداً".

وأوضح غالانت قائلا: "ليس لنا مصلحة في الحرب، لكن علينا أن نستعد..الطائرات التي تحلق حاليا في سماء لبنان لديها أهداف - وهي تعرف كيف تغير وجهة الهجوم من مكان إلى آخر".

وأردف: "في حالة الحرب، ستكون تكلفة الحرب على دولة إسرائيل ثقيلة، لكنها ستكون كارثية على لبنان وحزب الله، ومن المستحسن أن نأخذ بالحكمة الرومانية القديمة التي تقول..من يرِد السلام يستعدَّ للحرب".

من جهتها، أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أنها طلبت من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي.

ويوم أمس الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

وقد أدى القصف الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية إلى مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان، فيما أصيب عدد آخر.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT