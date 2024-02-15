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الحوثي: المتفجرات التي استهدفوا بها غزة تعادل 4 قنابل ذرية من تلك التي ألقتها أمريكا على هيروشيما

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الحوثي: المتفجرات التي استهدفوا بها غزة تعادل 4 قنابل ذرية من تلك التي ألقتها أمريكا على هيروشيما
عبد الملك بدر الدين الحوثي
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قال عبد الملك بدر الدين الحوثي إن المتفجرات التي استهدفت بها إسرائيل قطاع غزة، تعادل 4 قنابل ذرية من تلك التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة هيروشيما اليابانية.

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وفيما يلي ملخص لأبرز ما جاء في كلمة  قائد حركة "أنصار الله" اليمنية حول آخر التطورات والمستجدات في معركة طوفان الأقصى:

  • للأسبوع التاسع عشر على التوالي يستمر العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة مرتكبا أبشع الجرائم وأفظعها
  • العدو يتفنن في ارتكاب الجرائم الشنيعة في غزة وقوى الشر تدعمه بأفتك وأحدث وسائل التدمير والقتل
  • القنابل المدمرة والصواريخ المقدمة للعدو الصهيوني هي آخر ما وصلت إليه تقنيات أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الغربية
  • القنابل شديدة الانفجار هي لمواجهة جيوش تمتلك قواعد عسكرية وعتاد عسكري ضخم لكنها تُصب على رؤوس الأطفال والنساء والبنى التحتية في غزة
  • المستوى الهائل من الدمار واستمرارية الجرائم بوتيرة عالية في غزة يعود إلى الأمريكي لتفوقه على القدرات الصهيونية
  • لم يكن الإسرائيلي ليُلحق بقطاع غزة كل هذا التدمير الشامل والجرائم الرهيبة لولا الدعم الأمريكي المقدم له
  • الأمريكي هو المسؤول الأول عن مستوى الدمار والإجرام في غزة واستمراره كل هذه المدة
  • الأمريكي يقدم تمويلا ضخما للجرائم البشعة وفعل أحكام الطوارئ لمرتين، وكأن الإسرائيلي جزء من الجيش الأمريكي
  • العدو الإسرائيلي نقل أكثر من 25 ألف طن من القذائف والصواريخ الأمريكية لقتل الأطفال والنساء في غزة وتدمير المساكن
  • الأمريكي يشارك بشكل مباشر في الطيران، والتجسس والاستطلاع لتقديم المعلومات اللازمة لبناء الخطط والعمليات
  • الأمريكي يشارك بالخبراء وفي اجتماعات مجلس الحرب الإسرائيلي لشراكته في العملية والعدوان على غزة
  • الأمريكي يقدّم الحماية على المستوى الإقليمي لكيان العدو ويضغط ويشجع بعض الدول لاتخاذ مواقف سلبية تجاه أهالي غزة
  • الضغوط الأمريكية أجبرت دولا على التخاذل وإضعاف الموقف الإسلامي وتقديم الدعم السري للعدو الصهيوني
  • الأمريكي يواجه القوى الحرة التي تساند الشعب الفلسطيني ومن ذلك العدوان على بلدنا
  • الأمريكي يقدم الدعم السياسي لكيان العدو في مجلس الأمن، ويستخدم الفيتو لنقض أي قرار إنساني لصالح سكان غزة
  • إجمالي الغارات الجوية على غزة بلغ أكثر من 46 ألف غارة على نطاق جغرافي محدود مكتظ بالسكان
  • خلال الشهرين الأولين فقط اعترف مسؤولون أمريكيون أن العدو الاسرائيلي أسقط 29 ألف قنبلة على غزة وهي أمريكية الصنع
  • بعض التقارير تشير إلى تقديم أمريكا 3 آلاف قنبلة تصل وزنها إلى 2000 رطل إضافة إلى أنواع أخرى
  • للقنابل الأمريكية قدرة على تدمير أحياء بأكملها، وشظاياها المميتة تمتد إلى 365 مترا في غزة
  • العدو الإسرائيلي يستخدم قنابل الفوسفور الأبيض السامة، بدرجة احتراق تصل إلى 800 درجة مئوية
  • العدو الإسرائيلي اعترف بإطلاقه أكثر من 90 ألف قذيفة وصاروخ مدفعي على غزة خلال 50 يوما
  • العدو الصهيوني استخدم مختلف الأسلحة لجعل قطاع غزة غير صالح للحياة وفق تصريحات صهيونية

المصدر: قناة المسيرة

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