بلينكن: التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة لا يزال ممكنا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس أنه "ما يزال من الممكن" التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس وإطلاق سراح الرهائن.

وقال بلينكن خلال لقائه مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في العاصمة تيرانا: "نحن نعمل على ذلك بشكل مكثف وأعتقد أنه ما يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق"، بينما تتواصل المحادثات بين الوسطاء في القاهرة.

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وأضاف: "نعمل حاليا مع نظرائنا من قطر ومصر وإسرائيل على تحقيق هذا الأمر بشكل مكثف للغاية بهدف التوصل إلى اتفاق".

وأشار بلينكن إلى وجود "قضايا صعبة للغاية تحتاج إلى حل"، مضيفا: "لكننا مصممون على بذل كل ما في وسعنا للمضي قدما ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق".

وبينما تستمر المفاوضات في القاهرة بين الوسطاء الدوليين من أجل وقف القتال بين إسرائيل وحماس، دخلت الحرب في غزة يومها الـ132 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: أ ف ب+RT