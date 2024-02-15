"حزب الله" اللبناني يعرض مشاهد من استهدافه لموقع بحري تابع للجيش الإسرائيلي (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لموقع رأس الناقورة البحري التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر " مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع رأس الناقورة البحري التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".





وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الخميس، بأنه تم إطلاق وابل كثيف من الصواريخ مجددا على مستوطنة كريات شمونة.

في حين أكد "حزب الله" اللبناني يوم الخميس، تنفيذ 10 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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ونعى "حزب الله" اللبناني اليوم عددا من عناصره الذين قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وأعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أنها طلبت من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي.

ويوم الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أُطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

وقد أدى القصف الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية إلى مقتل عدد من الأشخاص بينهم أطفال، فيما أصيب عدد آخر.

وفي وقت سابق، قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس "حزب الله" فقط، بل الدولة اللبنانية التي تسمح بإطلاق النار من أراضيها، متوعدا بأن "الرد سيأتي قريبا وبقوة".

المصدر: RT