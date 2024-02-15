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فيديوهات توثق سقوط صاروخ عند مدخل مركز طبي في صفد شمالي إسرائيل (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

فيديوهات توثق سقوط صاروخ عند مدخل مركز طبي في صفد شمالي إسرائيل (فيديوهات)
AFP
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سمحت السلطات الإسرائيلية اليوم الخميس بنشر مقطع فيديو يوثق سقوط صاروخ عند مدخل المركز الطبي زيف في صفد شمالي إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم السماح بنشر توثيق الكاميرات الأمنية في مركز زيف الطبي الذي يظهر سقوط الصاروخ أمام مشهد حركة الحافلات والمركبات.

وقال مدير مركز زيف الطبي سلمان الزرقا: "منذ بداية القتال في الشمال، قمنا بمعالجة حوالي 170 جريحا قتاليا في زيف".

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وأمس الأربعاء، تعرضت مدينة صفد وبلدات بالجليل الأعلى في شمال إسرائيل لقصف صاروخي من لبنان، مما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة، حسبما أعلنت السلطات الإسرائيلية.

وقال موقع "النشرة" اللبناني، مساء الأربعاء، إن حزب الله لم يصدر بيانا يتبنى فيه عملية استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في صفد علما أنه كان يصدر بيانا عقب أي عملية يقوم بها.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم، استهدافه لمستوطنة كريات شمونة في إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كـ"رد أولي على مجزرتي النبطية والصوانة" جنوبي لبنان.

كما أكد "حزب الله" اللبناني اليوم، استهدافه لثكنة عسكرية ومواقع إسرائيلية عدة جنوبي لبنان، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر.

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ويوم أمس الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابلاً من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

وقد أدى القصف الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية إلى مقتل عدد من الأشخاص بينهم أطفال، فيما أصيب عدد آخر.

وفي وقت سابق، قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس "حزب الله" فقط، بل الدولة اللبنانية التي تسمح بإطلاق النار من أراضيها، متوعدا بأن "الرد سيأتي قريبا وبقوة".

المصدر: "RT + "I24

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