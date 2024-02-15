أردوغان: كيف تقول إسرائيل للناس اذهبوا إلى رفح ثم تمطرهم بالقنابل؟

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل مستمرة في إبادتها للفلسطينيين في قطاع غزة بسبب مواقف الولايات المتحدة الداعمة لها.

إقرأ المزيد

وأضاف أردوغان على متن الطائرة خلال رحلة عودته من مصر إلى تركيا: "للأسف، تظل دعوات السلام بلا جدوى بسبب النهج السلبي للولايات المتحدة الأمريكية، التي تقول إنها أرسلت العديد من كبار مسؤوليها إلى المنطقة لحل القضية المفترضة".

وأكد على أن بلاده تواصل جهودها لحل القضية الفلسطينية، مشددا على أن "الحل يكمن في إقامة دولة فلسطينية".

وأضاف: "السلام لا يتحقق ما لم تقبل إسرائيل بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967"، متابعا: "أكدت للرئيس السيسي أنه لا يمكننا التنازل عن سلامة الناس في رفح"، متسائلا: "كيف تقول إسرائيل للناس اذهبوا إلى تلك المنطقة الآمنة، ثم تمطرهم بالقنابل؟!".

واستنكر الرئيس التركي الصمت العالمي حيال ما يحدث في فلسطين قائلا: "تكلفة الصمت على الإبادة الجماعية في ‎غزة ستكون باهظة. على الإنسانية سماع صرخة الناس في رفح بأسرع وقت".

المصدر: RT