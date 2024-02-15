الطيران الإسرائيلي يشن غارات على وادي السلوقي جنوب لبنان (فيديو)

أفادت مراسلة RT بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جديدة على وادي السلوقي في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وذكرت مراسلتنا أن سلسلة الغارات الجوية استهدفت أيضا أطراف بلدات شقرا وحولا الحدوديتين.

وأمس الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، مبينا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

ويأتي هذا الرد الإسرائيلي بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

المصدر: RT