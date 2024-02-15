الأمم المتحدة: إجلاء اللاجئين في رفح إلى "منطقة آمنة" مجرد وهم

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن إجلاء اللاجئين في رفح إلى "منطقة آمنة" مجرد وهم، حيث لا توجد منطقة آمنة في قطاع غزة.

وقال غريفيث: "نحن بالتأكيد ننطلق من مبدأ أن النقل القسري للسكان محظور بموجب القانون الدولي، لكن الأمر الواقع على الأرض في غزة هو أنه قد تم بالفعل تهجير اللاجئين في رفح عدة مرات، إن إجلاء اللاجئين في رفح إلى "منطقة آمنة" هو مجرد وهم، فلا توجد منطقة آمنة في قطاع غزة".

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وكان غريفيث قد أكد، يوم الثلاثاء الماضي، أن الأمم المتحدة "لن تترك شعب غزة أبدا".

وصادق الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي على "الخطة العملياتية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة"، وقال رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي إن "الخطة ستعرض حينما يطالب الجيش بذلك".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أوعز الجمعة الماضية للجيش بتجهيز خطتين لإخلاء السكان من منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، ولعملية عسكرية في المنطقة.

وذكر نتنياهو في بيان أنه "لا يمكن تحقيق هدف الحرب، الذي يتمثل في تدمير حماس، مع وجود 4 كتائب تابعة للحركة في رفح"، مشيرا إلى أن "العملية العسكرية في رفح تلزم إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".

وبحسب بيان رئاسة الوزراء الإسرائيلية "أوعز رئيس الوزراء للجيش وللمؤسسة الأمنية برفع خطة مزدوجة إلى [الكابينت] سترتكز على إجلاء السكان وعلى تدمير كتائب حماس".

المصدر: نوفوستي