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الجيش الأمريكي يعلن اعتراض شحنة أسلحة إيرانية إلى اليمن (صور)

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن اعتراض شحنة أسلحة إيرانية إلى اليمن (صور)
"سنتكوم"
شحنة الأسلحة المصادرة
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أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن سفينة أمريكية اعترضت في بحر العرب الشهر الماضي شحنة أسلحة كانت متجهة من إيران إلى مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان نشرته على منصة x أنها صادرت "أسلحة تقليدية متطورة وغيرها من المساعدات الفتاكة مصدرها إيران ومتجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن من سفينة في بحر العرب في 28 يناير".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "هذا مثال آخر على نشاط إيران الخبيث في المنطقة"، مضيفا: "إن استمرارهم في إمداد الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة يعد انتهاكا مباشرا للقانون الدولي ويستمر في تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة".

المصدر: RT

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