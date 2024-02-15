الجيش الأمريكي يعلن اعتراض شحنة أسلحة إيرانية إلى اليمن (صور)

أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن سفينة أمريكية اعترضت في بحر العرب الشهر الماضي شحنة أسلحة كانت متجهة من إيران إلى مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان نشرته على منصة x أنها صادرت "أسلحة تقليدية متطورة وغيرها من المساعدات الفتاكة مصدرها إيران ومتجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن من سفينة في بحر العرب في 28 يناير".

CENTCOM Intercepts Iranian Weapons Shipment Intended for Houthis



TAMPA, Fla. – A U.S. Coast Guard cutter, forward deployed to the U.S. Central Command (CENTCOM) area of responsibility, seized advanced conventional weapons and other lethal aid originating in Iran and bound to… pic.twitter.com/inkw4ihq1I — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 15, 2024

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "هذا مثال آخر على نشاط إيران الخبيث في المنطقة"، مضيفا: "إن استمرارهم في إمداد الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة يعد انتهاكا مباشرا للقانون الدولي ويستمر في تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة".

المصدر: RT