القناة 12 الإسرائيلية: السنوار يصر على مطالبه في مفاوضات القاهرة ولا مؤشرات على التوصل لحل وسط

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار يصر على مطالبه خلال مفاوضات القاهرة، وأنه لا توجد مؤشرات على التوصل إلى حل وسط.

وذكرت القناة أن السنوار يطالب في المقام الأول بإنهاء الحرب على غزة، بالإضافة إلى الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان وجميع أراضي القطاع، بالإضافة إلى عودة النازحين إلى شمال غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تصريحا لمسؤول كبير في وفد حركة حماس بالقاهرة قال فيه إنه "لا توجد فرصة للتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق".

وتقول القناة ايضا إنه يجري حوار مكثف حول المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" خلف الكواليس.

وأشار مصدر سياسي إسرائيلي إلى أن "الضغط العسكري القوي والثابت في المفاوضات" هو السبيل الوحيد لجعل حماس تتخلى عن مطالبها "الوهمية" وتطلق سراح الأسرى الإسرائيليين.

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، أن هناك قضايا "صعبة للغاية" يجب حلها بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى أو وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت استخبارات الجيش الإسرائيلي الخميس أنه حتى لو هُزمت حماس كنظام فإنها ستبقى كمنظمة "حرب عصابات" والقضاء عليها هدف غير واقعي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 571 عسكريا في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة (234 منهم منذ بداية العملية البرية في غزة).

المصدر: القناة 12 الإسرائيلية