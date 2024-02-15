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تقرير أممي: القوات الإسرائيلية أضرمت النار في مقر وكالة الأونروا في غزة

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تقرير أممي: القوات الإسرائيلية أضرمت النار في مقر وكالة الأونروا في غزة
Legion-Media
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أضرم النار في مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، في الفترة ما بين 7 - 10 فبراير

أفاد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه اكتشف نفقا لحركة حماس تحت المقر المركزي لوكالة الأونروا في قطاع غزة، دون أن يقدم ما يثبت ذلك.

وذكرت المنظمة استنادا لتقارير: نفذ الجيش الإسرائيلي خلال الفترة من 7 إلى 10 فبراير، عمليات عسكرية داخل المقر الرئيسي للأونروا في غزة، وفي كلية تدريب غزة، وتم الإبلاغ ثم إشعال النار في المباني التي وقعت فيها عمليات تخريب وتدمير جسيمة، كما جرت عمليات حفر وتنقيب.

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وتضيف المنظمة أنه خلال الفترة ذاتها، جرى تنفيذ عمليات مماثلة في مدرسة ومركز للمعاقين بصريا.

وتتهم إسرائيل الأونروا بمساعدة حماس، وفي بداية فبراير أعلنت اسرائيل أن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في عملية حماس التي جرت في 07 أكتوبر دون تقديم أدلة.  على إثر هذا الاتهام علقت عدة دول مساهماتها المالية للأنروا في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا.

ومنذ ذلك الحين، أخذت إسرائيل تضع عراقيل امام عمل المنظمة وتمنع وصول شحنات المساعدات التي تجلبها لغزة من الوصول إلى المحتاجين من أهالي القطاع المحاصرين.  

المصدر: ريا نوفوستي

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