حزب الله ينفذ هجوما صاروخيا استهدف مواقع إسرائيلية بينها مستوطنة كريات شمونة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في منطقة مستوطنة كريات شمونة دون إطلاق إنذار.

وأكدت مراسلتنا سقوط 3 صواريخ في كريات شمونة دون تفعيل أجهزة الإنذار.

وتقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم بلدية كريات شمونة دورون شنافر قوله: "سمع دوي انفجارين قويين في المدينة، نقوم بالمسح، وسنقوم بالتحديث لاحقا".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إطلاق صفارات الإنذار في المستوطنة، بعد وقت قصير من دوريها في منطقة زرعيت في الجليل الأعلى.

ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو قيل إنه للحظة سقوط الصواريخ على كريات شمونة، حيث يسمع دوي سقوطها.

وذكرت وسائل إعلام في لبنان أنه تم "استهداف ثكنة "زرعيت" الإسرائيلية وبركة ريشا والضهيرة ورأس الناقورة وحدب البستان" جنوبي لبنان.

وتمت الإشارة إلى أن "صلية صاروخية من لبنان أطلقت باتجاه إصبع الجليل"، و"صلية ثانية مكثفة أطلقت باتجاه إصبع الجليل مكثّفة وتخطى عدد الصواريخ الـ25 صاروخا".

ويتي ذلك بعد أن توعد "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس، إسرائيل، "بدفع الثمن"، بعدما أسفرت غارات على جنوب لبنان أمس عن مقتل 10 مدنيين نصفهم من الأطفال.

يتبع..