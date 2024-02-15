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وزير الخارجية الإسرائيلي يدين موقف نائب الأمين العام للأمم المتحدة

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وزير الخارجية الإسرائيلي يدين موقف نائب الأمين العام للأمم المتحدة
Globallookpress Lev RadinZUMAPRESS.com
وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس (صورة أرشيفية)
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أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن غضبه تجاه موقف نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث الذي لا يعتبر "حماس" منظمة إرهابية.

جاء ذلك فيما نشره كاتس على شبكة X للتواصل الاجتماعي، حيث كتب: "ينفي نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن منظمة (حماس) إرهابية ويصفها بأنها حركة سياسية. عار عليه".

وكان غريفيث قد قال عبر قناة "سكاي نيوز" إن الأمم المتحدة لا تعتبر "حماس" منظمة إرهابية، وتصفها بأنها "حركة سياسية".

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ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 28663 منذ بدء الحرب
ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 28663 منذ بدء الحرب

وقد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع منذ بدء الحرب إلى 28 ألف و663 قتيل، و68 ألف و395 جريح منذ السابع من أكتوبر، مضيفة أن أعدادا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات وتمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

من الجانب الإسرائيلي، قتل 570 جنديا، وأصيب 2897 آخرون منذ بدء الحرب، بينهم 629 مصابا منذ بدء العملية البرية في القطاع.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ132، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: X

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