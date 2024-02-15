وزير الخارجية الإسرائيلي يدين موقف نائب الأمين العام للأمم المتحدة

أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن غضبه تجاه موقف نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث الذي لا يعتبر "حماس" منظمة إرهابية.

The @UNReliefChief denies that the Nazi organization Hamas is a terrorist organization and calls it a "political movement". Shame on him. pic.twitter.com/piK1paMiRK — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 15, 2024

جاء ذلك فيما نشره كاتس على شبكة X للتواصل الاجتماعي، حيث كتب: "ينفي نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن منظمة (حماس) إرهابية ويصفها بأنها حركة سياسية. عار عليه".

وكان غريفيث قد قال عبر قناة "سكاي نيوز" إن الأمم المتحدة لا تعتبر "حماس" منظمة إرهابية، وتصفها بأنها "حركة سياسية".

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وقد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع منذ بدء الحرب إلى 28 ألف و663 قتيل، و68 ألف و395 جريح منذ السابع من أكتوبر، مضيفة أن أعدادا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات وتمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

من الجانب الإسرائيلي، قتل 570 جنديا، وأصيب 2897 آخرون منذ بدء الحرب، بينهم 629 مصابا منذ بدء العملية البرية في القطاع.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ132، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: X