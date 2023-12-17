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مراسلنا: مقتل 12 شخصا في استهداف منزل في معسكر دير البلح وسط قطاع غزة

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة
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في اليوم الـ72 للحرب، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، بينما تتكثف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات الهدنة والأسرى بين إسرائيل وحماس.

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