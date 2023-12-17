"الضغط بخصوص عملية غزة".. "سي إن إن" تكشف ما يخبئه أوستن لمسؤولي إسرائيل

ذكرت CNN أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعتزم خلال زيارته إسرائيل الضغط على المسؤولين بشأن المقاييس التي يحددونها خلال العبور إلى المرحلة التالية من حملتهم العسكرية في غزة.

ونقلت الشبكة الإعلامية عن مصادرها عزم الوزير أوستن الذي يزور إسرائيل يوم الاثنين، الحصول على معلومات من سلطات البلاد حول الأهداف المحددة التي تضعها القيادة الإسرائيلية لنفسها خلال العملية في قطاع غزة وذلك من أجل الانتقال إلى مرحلتها التالية.

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بالإضافة إلى ذلك، سيناقش أوستن التدابير الرامية إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين وزيادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان في رام الله، ضرورة وقف العملية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة.

وطالب الرئيس الفلسطيني الإدارة الأمريكية بالتدخل وإجبار إسرائيل على وقف الأعمال القتالية.

وقد أجرى ساليفان يوم الخميس الماضي محادثات مع الحكومة الإسرائيلية والتقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

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وعقب الاجتماعات، قال ساليفان إنه ناقش مع تل أبيب عملية الانتقال من المرحلة عالية الكثافة للعملية الجارية في قطاع غزة ضد حركة حماس، مضيفا أنه تتم مناقشة قضية "متى سيحدث ذلك؟!".

إلى ذلك، اتفقت آراء ساليفان مع تصريحات غالانت الذي سبق أن صرح بأن "تحقيق النصر على حركة حماس الفلسطينية سيستغرق أكثر من بضعة أشهر".

وفي اليوم الـ72 للحرب، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، بينما تتكثف الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات الهدنة والأسرى بين إسرائيل وحماس.

المصدر: نوفوستي + RT