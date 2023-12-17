"قرب معبر إيريز".. غالانت يجول في نفق بعد 72 يوما على "طوفان الأقصى" (فيديو)

سارع وزير دفاع إسرائيل يوآف غالانت لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع فيديو مع جنود إسرائيليين في أحد الانفاق التابعة لحركة حماس وذلك فور الإعلان عن الكشف عنه كأكبر نفق في شمال قطاع غزة.

وظهر غالانت محاطا بالجنود والضباط بعد أسابيع على بدء العملية البرية في قطاع غزة وحدّدت تل أبيب أهدافا لها منها "القضاء" على حركة حماس ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الحركة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، كشف الجيش الإسرائيلي النقاب عن "أكبر نفق" في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه مشروع عملاق بقيادة زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار. علما أن أقرب فتحة للنفق تقع على بعد حوالي 400 متر فقط من معبر "إيريز" مع الجانب الإسرائيلي.

إقرأ المزيد

وذكر الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي وحدة "يهالوم" الخاصة وقوات المشاة والوحدات الهندسية التابعة لفرقة غزة عملوا خلال الأسابيع الأخيرة ضمن عملية يقودها لواء الشمال استخدموا خلالها وسائل استخبارية وتكنولوجية متقدمة، لكشف وتمشيط وتحييد مسار نفق استراتيجي لحركة حماس لا يجتاز الحدود إلى داخل إسرائيل.

وأفاد الجيش بأن العمليات الاستكشافية قادت إلى الكشف عن أكثر من 4 كيلومترات من مسار النفق والذي يصل أقصى عمق له إلى حوالي 50 مترا.

وأوضح في بيان أن مسار النفق له عدة فروع وخطوط جانبية تشكل بحد ذاتها شبكة واسعة ومتشعبة من الأنفاق.

وذكر أن المسار يحوي بنى تحتية للصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والهواتف، بالإضافة إلى الأبواب الصلبة التي تم تصميمها لمنع دخول القوات الإسرائيلية.

المصدر: RT